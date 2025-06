Cuarto Milenio 23 JUN 2025 - 01:16h.

Iker Jiménez reflexiona sobre los políticos y el uso que hacen del dinero público

Todas las reflexiones semanales de Iker Jiménez en 'El cierre', a la carta

Compartir







En este cierre, Iker Jiménez habla de un grupo de amigos a los que le une el interés por el misterio “donde todos somos de nuestro padre y de nuestra madre, donde todos podemos tener nuestras ideas diferentes y donde creemos en la libertad”.

En este sentido, Iker celebra tener amigos tan diferentes, con profesiones tan dispares, que son amigos de lo milenario: “Somos gente creemos en la libertad y que te reconcilia con el oficio porque el oficio está…”.

“Detectamos que los milenarios, que siguen ‘Cuarto Milenio’ y ‘Horizonte’, somos de una pasta muy especial y hemos resistido a grandes andanadas y cuando uno resiste a grandes andanadas, se hace más fuerte y amigo”. Iker agradece el afecto que recibe por parte de los seguidores del programa.

Iker Jiménez: "No hay dinero para cosas esenciales, pero sí para la juerga infinita que se han montado"

Por otro lado, Iker cree que los políticos nunca hacen lo que dicen que van a hacer y que esto hace que se pierdan los valores de lo ético. “Ya no es una cuestión de colores, es una cuestión de que el sistema ha colapsado. Tenemos que vivir en una civilización con otros valores, donde la ética se clave”.

“En mi oficio se ha desatado una guerra absoluta”, reflexiona Iker. “Lo que está pasando ahora es el descrédito brutal porque los mismos (periodistas) que dijeron que la UCO iba a poner una bomba lapa a Sánchez, los que decían que Santos Cerdán era un tipo honradísimo, los que amedrentaban a todo aquel que investigase, los mismos que decían que Aldama era un mentiroso… el publico lo está viendo. Homogeneidad, todos muy dignos”.

Para rematar, Iker ha querido recordar la triste circunstancia que vivió el equipo del programa cuando falleció el hijo de unos trabajadores: “El problema es que no hay financiación. No hay dinero. Hay dinero para adjudicaciones, para poner a las queridas en los sitios, hay dinero para lavarlo en un bar y llevárselo a espuertas, pero no para un crío que se muere con tres años. Cómo no va a estar la gente indignada. Esto no es un cambio de siglas o de políticos o banderas… es un cambio ético”. La reflexión completa, en el vídeo.