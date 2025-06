Cuarto Milenio 16 JUN 2025 - 01:20h.

Iker Jiménez manda un mensaje a los trabajadores de 'Cuarto Milenio' cuyo hijo ha fallecido recientemente

Todos las reflexiones de Iker Jiménez, a la carta

Compartir







Iker Jiménez quiere abordar varios temas en su sección de ‘El cierre’ porque hay varias cosas de la actualidad que le llaman la atención, pero todos estos temas quedan relegados a un segundo plano y pierden importancia cuando hay que hablar de cosas verdaderamente importantes e irreparables, como es el fallecimiento del hijo de dos trabajadores de ‘Cuarto Milenio’. Esta ha sido la cronología de sus palabras para llegar a la cuestión.

Iker Jiménez se pronuncia sobre la guerra entre Trump y Musk: “Se están comportando como tontos”

En primer lugar, Iker Jiménez hace alusión al enfrentamiento del que todo el mundo habla y que está protagonizado por Elon Musk y Donald Trump. “Díganme ustedes si no es bizarro, ridículo, estrambótico, lo que están generando y es digno de análisis. Yo ya he dicho que no son tontos como ustedes creen, pero, desde luego, como tontos se están comportando. Es una pelea de niños aireada en todas partes”, es parte de la reflexión del conductor de ‘La nave del misterio’.

“¿La gente qué tiene en la cabeza? Estaban hermanados hace nada y ¿qué habrá pasado? ¿Lo sabremos alguna vez? Hoy en día todo se airea de manera más clara y todo el mundo asiste a una cuestión que podría ser privada, en tiempo real y con miles de millones de usuarios. Desde luego, algo debe de pasar que no sabemos o esa amistad eran otros intereses o eran muy frágiles, porque si no, no hay quien lo entienda”, remata Iker sobre este tema. Pero no es el único tema que quiere tratar en este ‘comentario’ al final del programa.

Iker Jiménez se pronuncia por una crónica que ha leído tras su paso por ‘Viajando con Chester’

Tras su entrevista en ‘Viajando con Chester’, Iker Jiménez se encontró con un titular que no se asemeja con la realidad. Esa crónica del programa presentado por Risto Mejide en el que entrevistaba a Iker Jiménez, decía algo así como que Iker estaba a favor del parasitismo social (cuando dejó bien claro que no era así). “Hemos llegado a un nivel donde nos deben dar clase deberían currárselo más, y es ridículo ya, no debería decirlo. Puede ser que el cronista no entendiera nada".

Iker Jiménez da el pésame a dos trabajadores de ‘Cuarto Milenio’ tras la muerte de su hijo: “Ha sido un día bastante duro”

Pero, sin duda, la reflexión más dura de Iker ha sido cuando ha tenido que hablar de una mala noticia. “Hacer el programa hoy ha sido bastante duro porque, cuando llegábamos, nuestra compañera Maica nos recibe como siempre y nos dice a Carmen y a mí que unos compañeros, Patri y Marcos, tenían un niño muy enfermito que, a los tres años, esas cosas que a veces no se pueden imaginar ni decir, tras una larga enfermedad”.

“La verdad es que me cuesta decir… qué cosas ocurren, qué cosas pasan. En mitad de la vorágine de todo el mundo, qué importancia le damos a que Donal Trump se pelee con Elon Musk, qué importancia le damos a que digan de mí no sé qué… Y pasan cosas en la vida realmente irreproducibles. Por eso hemos hecho de tripas corazón todos aquí hoy y le mandamos un abrazo muy grande”, continúa diciendo Iker.

“Es hasta angustioso, créanme que hay noticias que a uno no le gustaría dar. Se me hace muy duro contarles todo esto, pero así es la vida. Cuando son niños muy pequeños uno piensa en el universo, el cosmos, si habrá alguna deidad que programa todo esto porque… no lo entiendo. Me gustaría dar un mensaje de mayor ánimo a esos padres. Era un calvario muy grande y todo este equipo era consciente, solo quería ayudar en lo posible”, lamenta Iker. El resto de sus palabras, en el vídeo.