Horizonte 06 JUN 2025 - 03:16h.

El presentador de ‘Horizonte’ comenta un nuevo bulo que ha generado una enorme polémica

Iker Jimenez, rotundo en ‘Horizonte’: “Estamos viviendo en España unos momentos de una gravedad extraordinaria”

Un nuevo bulo generaba una enorme polémica en el panorama político de nuestro país. Varios medios y miembros del Gobierno español acusaban al exagente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Juan Vicente Bonilla, de haber fantaseado con colocar una bomba lapa en el coche del presidente Pedro Sánchez.

Posteriormente, se publicaron las capturas completas de la conversación, demostrando que Bonilla no hablaba de atacar a Sánchez, sino que expresaba temor de ser él mismo víctima de un atentado.

Antes de entrar a analizar la noticia, Iker Jiménez reflexionaba sobre los bulos. El presentador recordaba que él también estuvo inmerso en una polémica durante la DANA con el famoso parking de Bonaire, pero hacía algunas matizaciones:

“Sigue mucha gente diciendo que nosotros dimos unas cifras de muertos en el tema de la DANA, que nunca jamás dimos aquí en antena, en este programa. Otros sí, nosotros no. Y siempre nos sorprendió por qué nos echaron la culpa, y todavía en redes sociales siguen…”.

“Mucho sí hablaban y nosotros no, en antena. Yo hice un tuit personal que, por supuesto, no he borrado, no como otros, porque era lo que pensaba en ese momento y estaba convencidísimo, además, como muchos medios, medios televisivos incluso, que emitieron informativos, programas hablando de cómo la UME estaba viendo los cadáveres del parking de Bonaire”, continuaba el presentador.

“Muchos fuimos intoxicados por esa vorágine que pasó en La Dana. Nosotros estábamos allí desde el principio y eso hizo quizá mucho daño, pero de pronto empieza una información que nunca acabamos de entender del todo. Podían decir, Iker, te equivocaste. Sí, claro, todos nos equivocamos. Lo siento. A diferencia de otros que borraron, yo estuve aquí media hora pidiendo disculpas, o más que disculpas, dando mi versión de lo que ocurrió”, decía Iker Jiménez en directo.

“Pero siguen en las redes… entonces uno empieza a entender cómo se fragua todo esto. Que nosotros dijimos que había 700 o 1000 muertos en Bonaire. En este programa nunca se dijo. No se buscaba cancelar a Iker Jiménez en su cuenta de Twitter por una cosa personal, se buscaba cancelar este programa que a lo mejor era molesto por algo”, zanjaba el presentador de ‘Horizonte’.