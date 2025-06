El fuerte encontronazo entre Sarah Santaolalla y Teresa Gómez: "A mí no me amenaza ni Dios"

El Gobierno no rectifica el 'bulo' sobre el posible atentado a Sánchez con bomba lapa entre los mensajes filtrados por 'El Plural'

La guerra de las cloacas: PP y PSOE se acusan mutuamente de mafiosos

Tres ministros, Pilar Alegría, María Jesús Montero y Óscar López, hicieron pública su indignación por la noticia que afirmaba que un excapitán de la UCO había hablado por Whatsapp de sicarios venezolanos y de poner una bomba lapa a Pedro Sánchez. Sin embargo, esa misma mañana se demostró que la noticia no era tal y era una información falsa. La conversación íntegra del ex responsable policial Juan Vicente Bonilla revelaba, que realmente ironizaba con que el objetivo era él mismo y no el presidente del Gobierno.

Chema Garrido, director de 'El Plural' que publicó una serie de mensajes filtrados que hacían ver un posible atentado a Sánchez con bomba lapa, hablaba con el programa. Tras las palabras de Nacho Abad, que decía que entre esos mensajes "faltaban algunos", Chema Garrido lo negaba rotundamente y acusaba a 'The Objective' de publicar también bulos.

"Te doy la oportunidad de que te retractes"

Teresa Gómez, periodista de este medio, se defendía y lanzaba una advertencia a Chema Garrido: "Te doy la oportunidad de que te retractes y no digas que lo de Sigüenza en un bulo. Nuestro abogado va a emprender acciones contra todo aquel que diga que esa información es mentira". En cambio, Chema Garrido, lejos de pedir perdón afirmaba: "Teresa, yo no recibo órdenes. 'The Objective' no me tiene que dar ninguna oportunidad".

El conflicto no se quedaba ahí, acto seguido Teresa también se dirigía a Sarah Santaolalla, presente en el plató, tras haber comentado lo mismo que el director de 'El Plural' y volvía a realizar la misma advertencia a ambos: "¿No es un bulo o seguís diciendo que lo es?", Santaolalla se tomaba las palabras de Teresa como una amenaza y, muy molesta, respondía a la periodista: "A mí no me amenaza ni Dios".