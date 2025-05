El presentador de 'Todo es mentira' da las gracias en directo por el galardón

Risto Mejide: "Si tuviese una máquina del tiempo la tiraría, estoy bien donde estoy"

Compartir







'Dircomfidencial' celebra una fiesta para conceder los 'VI Premios de la Comunicación', sus premios anuales de la comunicación. Solamente son cinco los premiados y uno de ellos es el presentador de 'Todo es mentira', Risto Mejide, que confiesa asistir a este gran evento con mucha ilusión: "Me lo entrega Toni Segarra que, para mí, ha sido mi maestro durante muchísimos años, así que es un honor".

Respecto al hecho de que el premio se denomine 'Talento', Risto comenta que "alguien dijo 'tengo poco talento, pero bien aprovechado', ese es mi caso. Y es que Risto recibe este importante premio por ser el cofundador de 'After', una agencia creativa que ha fundado junto a Marc Ros: "Cuando has trabajado con gente talentosa de verdad, la magia es rodearte de gente mucho más inteligente y más talentosa que tú. Lo que mejor hago es rodearme de equipos con mucho talento".

Las palabras de Risto Mejide al recibir el premio 'Talento'

Al otorgar el premio, el publicista Toni Segarra ha destacado de Risto su afán por investigar. "Si he hecho algo importante en la vida, que no lo sé, es subirme a hombros de gigantes. Yo he tenido la inmensa suerte de trabajar con los mejores. Hoy se puede hablar de 'After' como un ejemplo de éxito gracias a Marc, gracias a que él sabe liderar equipos. Yo no sé liderar equipos", han sido parte de las palabras de Risto durante su discurso.

"Los premios, como las personas, llegan en el momento en el que uno está dispuesto a merecérselo", añade el presentador de 'TEM'. Por su parte, Marc Ross, cofundador y CEO de 'After', ha querido destacar de Risto que "es una persona brutalmente generosa, muy leal y luego tiene una visión como empresario que coincide mucho con este programa. Él quiere generar proyectos que sean útiles para la sociedad".