¿Qué hay de cierto en la posibilidad de resurrección de los animales extintos?

Cuarto Milenio 25 MAY 2025 - 22:15h.

Iker Jiménez junto y Álex N. Lachhein investigan sobre las especies animales del pasado que podrían regresar

Asombrosas historias de animales extintos y cómo podrían ''resucitar'': ''Han descubierto genomas completos''

En los últimos 10.000 años el lobo gigante se definía como extinto, pero en los últimos tiempos eso ha cambiado. Iker Jiménez junto a Álex N. Lachhein investigan a fondo sobre las especies animales del pasado que regresan, como es el caso del lobo gigante blanco.

Álex N. Lachhein explica detalladamente la historia que hay detrás de que el lobo gigante haya vuelto a existir: ''Es una gran campaña de marketing de una empresa estadounidense. Llevan casi 10 años invirtiendo en tecnología genética para poder decodificar códigos animales extintos o no extintos con el fin, no solo de poderlos resucitar si no de poder investigar ciertas claves de la gestación embrionaria, todo enfocado a la conservación de la naturaleza''.

El experto explica que se trata de una empresa privada que cuenta con muchos inversores, gente famosa como el director de cine Peter Jackson: ''Por eso hablo de marketing'', indica, y explica que no está respaldado por ninguna revista científica.

''A este lobo no lo pueden resucitar por algo muy simple. El ADN puede mantenerse más o menos viable unos 500 años, en condiciones muy buenas puede alargarse en el tiempo (...) Gracias a que la ciencia ha avanzado existen herramientas tecnológicas como el CRISPR, que permite cortar el ADN en la cadena, quitar ese trozo y, o bien, dejarlo así, o bien, reemplazarlo por un genoma nuevo. Un genoma de más de 500 años no es viable'', explica Álex N. Lacheein.

Además, explica que el lobo que nace se trata de un híbrido, no de un lobo gigante: ''No lo va a ser nunca porque cuando un animal se extingue, no lo resucita ni Dios''.

Por otro lado, el naturalista habla sobre la clonación de las mascotas: ''Para clonar mascotas hay que ser millonario, no es barato, puede costar al rededor de unos 50.000 euros clonar un perro y unos 30.000 euros clonar un gato'', y explica que China está planenado un macro laboratorio en el que esperan clonar muchísimos animales.