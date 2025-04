Este lunes tuvo lugar un 'blackout' que dejó sin electricidad ni Internet a la Península Ibérica

Iker Jiménez acudió a comprar una radio a pilas a un supermercado para estar informado de lo que ocurría

Un apagón provoca el caos en todo el país: metros desalojados, trenes parados y comunicaciones interrumpidas

Este lunes por la noche, 'Horizonte' emitió un programa especial con motivo del apagón que sufrió toda la península Ibérica y que dejó muchas partes de España en una oscuridad total durante más de 12 horas. En la mañana de este martes, el suministro se había recuperado al 99%, aunque los trasnportes aún no funcionaban con normalidad.

El 'blackout' supuso que no hubiera electricidad y tampoco Internet por lo que, para informarse de lo que estaba ocurriendo, los ciudadanos tuvieron que recurrir a métodos más tradicionales, como las radios a pilas.

Tras el apagón, Iker Jiménez y Carmen Porter fueron a recoger a su hija al colegio y después acudieron a una cadena de supermercados a comprar una radio. Allí, la situación era lo nunca visto. Así lo describió Iker Jiménez en 'Horizonte': "La zona de electrónica era como entrar la parte del fondo de este plató. Era una distopía. No había un led, no había un número, no había un dígito, no había nada. Todo a oscuras".

Así consiguió Iker Jiménez una radio el día del apagón

Allí, en la zona de electrónica, había un cartel muy explícito que Iker Jiménez fotografió y que decía: "No queda ningún tipo de radio a pilas". Pero fue entonces cuando entró en escena José Antonio.

"Tengo que decir que la gente se agolpaba. José Antonio, el hombre que tenía que repartir las radios y que ya no había, me dice: 'Toma la mía'. Y digo: 'No, hombre, por favor'. Y él dice: 'Sí, porque vosotros tenéis que estar informados para contarnos la verdad".