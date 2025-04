Los hermanos han tenido claro que se atrevían a participar en ‘Lo sabe, no lo sabe’ y han empezado a hacerlo de maravilla. Diego y Elisa estaban muy acertados eligiendo a las personas que respondieran por ellos y Xuso Jones ha querido saber qué les gustaría hacer si ganaran los 50.000€ antes de jugar por los 1.000€.

Elisa ha dicho que al ser entre dos serían 25.000€ y Diego nos ha contado que estaba a punto de dar un pasito más en su relación de pareja y que su parte sería para preparar la boda. Su hermana no tenía ni idea de sus deseos y ha alucinado “me lo dices aquí”. Al concursante le ha parecido un momento muy original y han protagonizado un momentazo en ‘Lo sabe, no lo sabe’. ¿Habrá algo más que no le haya contado?