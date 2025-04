Tras la declaración el pasado viernes de la ex consellera de justicia e interior Salomé Pradas, y el ex secretario autonómico de emergencias Emilio Argüeso -ambos como investigados- este lunes ha sido el turno de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé , y el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, los dos en calidad de testigos. Pues bien, Pilar Bernabé ha asegurado que avisó el día de la DANA a la exconsellera de Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, de un desaparecido a las 12:23 horas , casi ocho horas antes de la alerta tardía. Al salir este tema en la mesa de 'Todo es mentira' este lunes, la tensión ha reinado entre Zaida Cantero y Fernando Pastor , diputado del PP en las Cortes Valencianas.

La que fuera diputada del PSOE en el Congreso de los Diputados, Zaida Cantero, señalaba que le parecía increíble "que se minimice lo que ocurrió o se le eche la culpa a terceras personas. La Ley es taxativa y clara. Lo que ha ocurrido es una grave negligencia que lo que nos dice es que, la persona que tuvo que tomar la decisión nos dice que ella no tenía ni puñetera idea de emergencias. Y cuando tuvo que convocar un CECOPI no lo convocó. Aquí no vale echarle la culpa de los muertos a los técnicos, bomberos, delegada del Gobierno... porque la responsabilidad era suya".

"¿Pero nos estás tomando el pelo?", preguntaba Zaida Cantero. "Si me deja me explico", replicaba Fernando Pastor, generando un tenso momento entre ambos. Un Fernando Pastor que le pedía más adelante a Zaida Cantero que no le cortase "una y otra vez". Marta Flich intervenía al final de la tensa conversación entre los dos invitados este lunes en 'TEM' para preguntarle lo siguiente a Fernando Pastor: "¿Por qué la Generalitat no solicitó a la UME hasta las 15:30?".