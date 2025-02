"El típico intelectual que te lleva a tu casa, te pone un disco de Silvio Rodríguez e intenta tocarte las tetas" decía Pablo Iglesias a las personas que acudían a la presentación de su libro en 2014. Pero no se quedaba ahí, el exlíder de Podemos añade, "que hace falta intelectuales que no solo hagan eso" sino que también otras cosas.

Sonia Ferrer, llena de indignación tras recordar estas palabras de Iglesias, señalaba la nula crítica por parte de Pablo Iglesias de este tipo de comportamientos : "Dice que necesitan intelectuales "que no solo", es decir, que además de ponerte esa música e intentar tocarte las tetas hagan otras cosas".

Antonio Naranjo confesaba no sorprenderse por estas declaraciones y afirmaba: "Pablo Iglesias lo único que ha hecho es promocionar a sus novias". Estas palabras, molestaban mucho a Sarah Santaolalla que saltaba contra el periodista: "¡Qué machista eres! decir que una mujer está ahí por un hombre(...)". Naranjo aclaraba sus palabras y señalaba, que él había dicho que siempre promocionaba, no que además no hubiera otros motivos.