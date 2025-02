Nacho Abad estalla contra Carlos Mazón: "Un político que nos toma por imbéciles debería estar en la calle"

Nacho Abad, tras ver el comportamiento y las diferentes versiones de Mazón durante estos meses, estallaba contra el presidente de la Generalitat: "Un político que a mí me insulta llamándome imbécil, tiene que estar en la puñetera calle. He dicho a mí, pero también me refiero a todas las familias que han perdido algún ser querido. Si dices que llegas a partir de las siete, puede ser las siete y diez, o y cuarto, no una hora después".