"Justo este fin de semana tuve mi momento 'tierra, trágame', nos confesaba María Escoté y ponía en contexto antes de relatar lo sucedido: "En el cumpleaños de mi cuñado, llevo 15 años con mi familia política, todo perfecto. Mi cuñado presenta a su nueva novia. Tenemos siempre la guerra de que mis dos hijas son clavadas a mí, lleva mi suegra 12 años diciendo que la niña se parece a ella, pero no hay nada que hacer".

"Este año digo: 'Voy a hacerme la maja , 15 años con mi suegra, nunca he hecho un favorcito de amor'. Toda la familia, cuñada nueva,...", nos explicaba y contaba el momento: "Digo: 'oye, Isabel, ¿sabes que justamente veo a mi hija cosas de ti? se empieza a parecer'. Dice: '¿Sí, verdad? Yo también lo digo'. Y salta mi hija y dice: 'Sí, me lo está diciendo últimamente, sobre todo cuando hago gestos raros" .

La que reflexionaba sobre este momento: "15 años currándomelo, siendo la maja, pensé: 'Hoy va a ser el día'. Mi hijo me dejó por los suelos. La verdad por delante". Aunque veía la parte positiva de todo esto: "Me puse a reír mucho y dije: 'Me viene fenomenal porque lo voy a contar en 'Martínez y Hermanos".