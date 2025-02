Adrián Lastra, María Escoté y Ana Brito han visitado el programa de final de temporada de 'Martínez y Hermanos'

Adrián Lastra cuenta cómo le pasó: "Me encuentro un bote pequeño en el camerino, lo abro y lo huelo"

Javier Gutiérrez confiesa sus manías antes de salir a escena: "Carmen Machi tiene todas las mías y alguna más"

Adrián Lastra, María Escoté y Ana Brito han visitado el programa de final de temporada de 'Martínez y Hermanos', donde nos han contadsus nécdotas más divertidas y surrealistas, además nos han hablado de sus proyectos profesionales.

Adrián Lastra, en 'Martínez y Hermanos'

El actor y músico español Adrián Lastra contaba ante nuestras cámaras lo que le sucedió antes de salir al escenario antes del musical que estaba haciendo, al responder a la pregunta de qué es lo que ha hecho en alguna ocasión y que nunca volvería a hacer: "Yo no me he drogado nunca, pero lo hice una vez sin querer. Palabrita del niño Jesús".

El que contaba cómo un bote en su camerino que no sabe su procedencia iba a terminar en que se drogase sin querer hacerlo: "Voy a salir de camerino, yo habría el musical cantando y me encuentro un bote pequeño en el camerino, lo abro y lo huelo. Lo vi pequeño con un signo de peligro, pero lo abro y lo huelo".

"Dicen que dura muy poco, pero me duró una hora y media", nos contaba

Y relataba cómo vivió este momento: "Miro a la regidora y le digo: 'Me acabo de drogar' y yo: 'No, no'. La función empezando, miro a mi compañera y le digo: 'Voy drogado'. Sube el telón, empiezo a cantar... Supuestamente, dicen que dura muy poco, pero me duró una hora y media. Nunca más. Tenía 22 años, era tonto".