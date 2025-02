Dos solteros se lanzan a bailar en 'FD'... ¡antes incluso de saberse sus nombres!

Este jueves hemos vivido un momento mágico y especial durante el programa de 'First Dates' que Cuatro ha emitido por la semana de San Valentín. En primer lugar, llegaba José Antonio, un soltero de 39 años al que le llaman 'Valdi' (por su apellido) y que se considera alguien "muy enamoradizo: "Me gusta que a mi pareja no le falte de nada", aseguraba en su carta de presentación. Además, es profesor de baile y así es como se gana la vida, además de ser su verdadera pasión.

No es la primera vez que un soltero se deja llevar en 'First Dates' y se arranca a bailar: hace menos de dos semanas, un soltero enmudecía por completo el restaurante de 'First Dates' bailando flamenco. Ante otro "música maestro" de Carlos Sobera, Salvi se lanzaba a hacer lo que mejor sabe: tirarse unos pasos como buen bailaor. Su cita se quedaba fascinada: "Me encanta. A mí es lo que más me ha divertido de la cita. Me lo he pasado muy bien". La soltera se había quedado en shock total ante el gran espectáculo que acababa de ver.