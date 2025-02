Un soltero le confiesa a su cita que es la tercera vez que acude a 'First Dates': ''Ya no vengo más''

José y Mercedes llegan al restaurante del amor en busca de alguien especial

José, de 83 años, acude por tercera vez al programa

Mercedes tiene 82 años, es cigarrera jubilada y se considera una mujer ''muy pesimista''. Llega a 'First Dates' con ganas de encontrar el amor después de quedarse viuda en dos ocasiones. Busca un hombre honesto, formal y que sea una amistad. Cenará con José, un hombre de 83 años que acude al restaurante del amor por tercera vez a probar suerte de nuevo ¿encontrará el amor en el tercer intento?

Ya en la mesa, Mercedes y José se han abierto poco a poco para conocerse un poquito más y él le ha contado todo sobre su anterior relación: ''Me quedé viudo hace 14 años, tuve una cosa que no cuajó y quitando eso no he tenido más. Cuando tienes 20 años no pasa nada, pero cuando ya hay años tienes tus problemas, tu familia, tus hijos, tus nietos'', algo en lo que Mercedes ha estado de acuerdo.

Mercedes también se ha confesado con José: ''Mi marido nunca había estado enfermo y se quedó'', pero a nuestra soltera no le ha acabado de encajar del todo su cita: ''Es mayor para mi, a lo mejor tiene menos años porque yo ya tengo 82, pero me veo capacitada para alguien más joven de 82''.

José se ha abierto con ella y le ha contado todas las enfermedades que ha padecido y las veces que ha estado a punto de morir, pero a Mercedes no ha parecido interesarle mucho la conversación: ''Yo he venido a hablar de actualidad, de amores, a lo que se viene aquí, pero para penas ya tengo yo bastante con las mías''.

Tras una amena charla, nuestra soltera se ha sorprendido mucho al saber que su cita ha acudido en tres ocasiones al programa, pero él se lo ha tomado a broma: ''Esta es la tercera, pero no vengo más ya''. Nuestros solteros han tenido una cena tranquila, pero a ninguno de los dos ha parecido gustarle mucho el otro. José Luis lo confesaba directamente a las cámaras del programa: ''Tiene tendencia a agradar en líneas generales, pero a mi no me llena, no me gusta''.