Día clave en la investigación del Crimen de Traspinedo . Hasta ahora, se mantenía que el cuerpo de Esther López fue abandonado en una cuneta el día 13 de enero, pero un vídeo podría demostrar que esa afirmación no es del todo cierta.

Estás imágenes que presenta la defensa podría cambiarlo todo, ya que fueron grabadas desde un vehículo particular y en ellas se vería la cuneta vacía el día 3 de febrero . Este vídeo demostraría que no se podría haber depositado el cadáver en esa fecha.

Tras conocerse la existencia de esa prueba, Ana Pérez , abogada del presunto asesino de Esther López, ha hablado para los medios de comunicación. Unas palabras ante las que Nacho Abad no ha podido evitar reaccionar.

La letrada asegura que “el cadáver no presenta ningún tipo de rastro que implique a Óscar S.M : “Lo único que aparecieron son unas partículas de color azul, que podrían ser compatibles con la pintura de un vehículo y el coche de él no es azul”, apuntaba ella.

Tras verse en un vídeo las declaraciones de la abogada, Nacho Abad no tardaba en reaccionar: “A esto que ha dicho la abogada se le llama interpretar las pruebas a favor, no de contar la verdad (..) No es una interpretación exacta justa y neutral”.