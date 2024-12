Nacho Medina taladra al único faquir español con récord Guinness

Su nombre artístico es Fakir Testa. Testa significa cabeza y es precisamente ese el motivo por el que eligió este nombre: "Había un faquir muy famoso que ya falleció que decía que había dos tipos de faquires: los que lo hacían con la cabeza y los que lo hacían con los cojo***. Por eso, para que no se me olvide nunca que lo que hago tengo que hacerlo con la cabeza, porque si no estoy muerto".