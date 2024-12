El momentazo de Xuso Jones con Manuela, una concursante de 71 años: ''No te arrimes mucho''

Nada más conocerse, Manuela y el presentador protagonizaban un momento muy divertido después de que ella se alejase poco a poco de él y Manuela le explicaba el por qué: ''No te arrimes mucho que soy muy pequeña y entonces no me ven, aléjate de mí'', tras su confesión, Xuso no podía contener la risa: ''Pensaba que me iba a decir que tenía la gripe o algo''.