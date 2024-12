Xuso Jones y el equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’ paseaban por Burgos buscando un candidato o candidata para participar en el concurso y poder conseguir hasta 50.000 euros.

“Por cierto, aquí hace un frío… ¡madre mía! Me he tenido que poner hasta el gorrito ”, decía Xuso antes de fijarse e una de las viandantes:

“Vamos a ver quién se viene conmigo, vamos a ver esta chica que me está grabando ”, decía el presentador de ‘Lo sabe, no lo sabe’ mientras interceptaba a la protagonista.

“Hola, amiga ¿cómo estás? ¿Has hecho foto?, ¿Puedo verla a ver cómo he salido?”, le preguntaba. “Sí, es que me encantas”, decía entusiasmada la protagonista que no dudaba en enseñarle el móvil.