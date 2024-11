María, ante la proposición tan jugosa de Xuso Jones, no se lo piensa dos veces y decide rechazar el plan que iba a hacer con sus amigas para convertirse en la siguiente concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'. "Vas a concursar en 'Lo sabe, no lo sabe' y tu amiga lo que no sabe es que le vas a dar plantón", cuenta Xuso Jones.