El rebote de la hermana de un concursante: "Tenías que haberme dicho que no lo tenía que saber"

Un chico que iba de copiloto en un coche por donde el presentador pasaba, llamaba la atención de Xuso Jones y a gritos le invitaba a concursar en 'Lo sabe, no lo sabe'. Este hombre, en un primer momento, le decía que no podía porque iba con su hijo, pero cuando el presentador le ha dicho que podía ganar hasta 50.000 euros, no se lo ha pensado y aceptaba.