Los inicios de la relación entre Paula Echevarría y Miguel Torres

¿Habrá boda entre Paula Echevarría y Miguel Torres?

Todo parece ir de maravilla entre Paula y Miguel (de hecho, acaban de ser padres) pero ¿hay boda a la vista? La actriz se muestra clara ante la pregunta de Calleja: “La verdad es que no. No nos lo planteamos. Los dos ya pasamos por ello y le damos la importancia justa al matrimonio. Una buena convivencia es la base de una relación duradera, no el matrimonio”. Cuando le preguntan sobre este tema a Miguel, a la pareja le entra la risa: “Ya le he dicho que me lo pida”, bromea el exfutbolista.