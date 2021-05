Paula Echevarría y Miguel Torres, ¿planes de boda?

Tanto Paula Echevarría como su pareja se encuentran en el mismo punto y parece que no, que ya se casaron en el pasado con otras parejas y que no es algo a lo que le den prioridad: "Una buena convivencia es la base de una relación duradera, no el matrimonio", añade la actriz.