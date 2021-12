“Llega la segunda hija y ahí es cuando, realmente, estoy más metido en las drogas. Cuando mi mujer se queda embarazada, yo no lo acepto y, durante los meses de embarazo, no le toco la barriga ni una sola vez”, confiesa Kiko, muy afectado al recordar lo que está contando. Se toma su tiempo, visiblemente emocionado, antes de continuar confesando.

“Mi hija Carlota es una de las personas que más quiero y tener que decir que yo no la aceptaba, es muy duro. Estaba muy mal, no me sentía bien conmigo mismo, no lo aceptaba, no quería, incluso el día de su nacimiento tampoco. Pero, poco a poco, me fue ganando”, confiesa entre lágrimas. Ahora, Kiko Rivera reconoce querer a sus tres hijos por igual.