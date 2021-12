Kiko Rivera culpa a su madre de su pasado con las drogas: "Si hubiese estado más atenta, yo no hubiese caído"

Los amigos más cercanos, incluida la propia Irene Rosales, no podían más con la situación y ella decidió advertir a su suegra de lo que estaba sucediendo. En aquel momento no quiso entrar en un centro de desintoxicación , por miedo a que la noticia saltara a los medios. Decidieron hacer terapia en una casa familiar: “Fue el único momento en el que mi madre estuvo conmigo”.

De esta forma, Kiko lanza una pullita a su madre, pues insiste en que su madre estuvo junto a él una sola semana, y después se desentendió: “Luego no volvió a preguntarme nunca más cómo estaba, cómo me sentía, si lo había vuelto a hacer o no”. Dice, además, que su madre no quiso ser consciente del problema de su hijo.

“No quería ver que su hijo era así, pero tu hijo es así. Y probablemente gran parte de que tu hijo sea así sea culpa tuya, porque no has estado conmigo todo el tiempo que deberías de haber estado. No le echo las culpas a ella, ni mucho menos, pero ella también tiene su parte de culpa. Es la labor de un padre saber por dónde va su hijo. Quizás, si hubiese estado más atenta yo no hubiese caído”, remata Kiko.