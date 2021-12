Kiko Rivera, sobre la decepción con su madre, Isabel Pantoja: "Creo que mi padre no debe estar contento"

Calleja advierte que su invitado “está carente de amor”, pero Kiko Rivera no duda en rectificar: “Por una parte sí, por otra me sobra”. “Yo he amado a mi madre, la sigo amando, era mi ejemplo a seguir, pero tengo que asimilar todo lo que está pasando. No soy el hijo perfecto, pero jamás he tenido una palabra hacia ella, hasta que por mis propios ojos vi que la que no me respetaba era ella”.