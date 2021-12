Kiko Rivera habla de su abuela, con pullita a Isabel Pantoja: "Ella era la que me daba amor, no mi madre"

Doña Ana ha fallecido recientemente y Kiko Rivera ha hablado siempre muy bien de ella: “Si quieres que hablemos de amor , tenemos que hablar de mi abuela, no de mi madre. Esa era la que me daba amor, la que me besaba, la que me abrazaba, la que cuando me caía, me levantaba”, dice Kiko, lo que significa un verdadero palo hacia su madre.

Insiste en que el amor que ha recibido siempre ha sido por parte de su abuela: “Para mí, ser madre no solo es parir. Parir puede hacerlo cualquiera. Ser madre, no”. ¿Significa esto que Kiko no quiere a Isabel Pantoja? No, “yo no he dicho que no la quiera, pero hay límites. Cuando ese límite se cruza, es cuando viene el drama, el problema, pero no la he dejado de querer. Pero antes de hablar con ella, me tiene que dejar lo que mi padre quería que su hijo tuviese”.