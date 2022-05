Joaquín Prat, sobre su divorcio: "Ha sido un proceso muy traumático. Ahora soy feliz a ratos"

Joaquín Prat y Yolanda Bravo decidieron separarse el pasado verano

Nada más llegar a su aventura en 'Planeta Calleja', Joaquín Prat le ha contado a Jesús el motivo por el que le dijo que sí a este viaje nada más proponérselo: "Soy fan del programa. Además, necesitaba desconectar un poco porque estoy en un momento de mi vida con muchos cambios, con un desafío profesional muy grande y otro personal todavía mayor".

Joaquín Prat y Yolanda Bravo decidieron separarse el pasado verano y emprender caminos separados , tras doce años juntos y un hijo en común que acaba de cumplir siete años.

Joaquín Prat, sobre su divorcio: "Si tomas la decisión es porque crees que es lo mejor para ti y para la gente que te rodea"

"Las cosas a veces no funcionan, pero ya me hubiese gustado a mí que no hubiese sido así. Si tomas la decisión es porque crees que es lo mejor para ti y para la gente que te rodea, pero para mí ha sido un proceso muy traumático", explica Joaquín Prat visiblemente emocionado.

Joaquín Prat: "Para mí solamente ha habido una mujer en mi vida, esta mujer"

Aunque ha estado casado en dos ocasiones, Yolanda ha sido hasta ahora su gran amor: "Para mí solamente ha habido una mujer en mi vida, esta mujer". Además, el presentador quiere a los hijos de su mujer como si fuesen los suyos propios: "Los quiero como si fuesen mis hijos, ahora ellos tienen que decidir qué papel quieren que juegue yo en sus vidas", ha reflexionado el presentador.

Joaquín Prat: "Me asustaba la soledad, pero ahora me está empezando a gustar"

Aunque le ha costado mucho este proceso, Joaquín Prat está empezando a hacerse fuerte: "No es fácil este cambio de vida y muchas veces se me caen las paredes encima. Me asustaba la soledad, pero ahora me está empezando a gustar".

Joaquín Prat: "Siempre he pensado que la vida es para compartirla con otra persona"

A pesar de que la separación todavía es muy reciente, Joaquín Prat no le cierra las puertas al amor: "Siempre he pensado que la vida es para compartirla con otra persona, pero entre mi trabajo y mi hijo me queda poco tiempo".