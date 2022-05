Ana Rosa Quintana habla con Joaquín Prat y cuenta cómo se encuentra: "Estoy fenomenal, solo espero que esto me haga mejor persona"

"Estoy fenomenal y me has pillado terminando mi clase de gimnasia", ha dicho Ana Rosa nada más cogerle el teléfono a Prat. Jesús Calleja no ha podido contener la risa y ha bromeado con ella: "Vete a currar ya que tienes más cuenta que Calleja". "Ganas me dan todos los días, pero todavía tengo un tramito que pasar", le ha respondido la presentadora a su compañero.

Ana Rosa se ha mostrado muy positiva y espera solo sacar cosas buenas de este pequeño parón que se ha visto obligada a hacer: "Soy bastante optimista y no creo que esto me cambie la vida. Igual me hago mejor persona, pero no lo sé porque eso decimos todos cada año y luego no es así", ha reflexionado.