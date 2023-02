Jordi Cruz recuerda uno de los episodios más duros de su carrera: “Me quitó el sueño, aparecieron pintadas en mi restaurante”

Hace años, Jordi se enfrentó a una de las experiencias más complicadas de su carrera tras unas declaraciones acerca de los becarios en el mundo de la hostelería . “Me dijeron de todo. Eso sí que me hizo pupita. Llevo toda la vida creando equipos, currando para que yo y mi gente nos ganemos la vida de una forma justa y decente. Yo tengo a muy pocos chicos que hacen sus prácticas obligatorias en mi restaurante”, comenzaba.

El chef ha recordado qué fue lo que comentó realmente al respecto y cómo le afectó la manera en la que se publicó: “Me llamaron explotador, me llamaron de todo. Yo, que soy el restaurante con tres estrellas que menos gente tiene en prácticas, me llevé todas las tortas”.