Jordi Cruz habla sobre la polémica que tuvo con Ibai Llanos: "No puede decir eso"

"Un tío que gana la pasta que gana él no puede decir eso, no te pareció caro, pero piensas que hablas a gente que no se lo puede permitir. Mucha gente se lo puede permitir, vale un dinero sí porque las gambas son muy buenas, la carne, el vino muy bueno, hay cincuenta tíos trabajando, claro. Vale un dinero, pero no es caro", dice el chef.