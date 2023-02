Jordi se pronuncia sobre su vida sentimental y su actual pareja: “Me apetece tener hijos”

El chef ha hablado de cómo ha sido su vida sentimental desde hace años: "He tenido una chica 14 años, otra 8 años . Eso de que Jordi es un golfo no es así, no soy un golfo" .

Además, el invitado, que ha hecho su particular aventura por Grecia en el programa, también ha hablado de su familia, de su particular relación con su padre: "Nunca me dijo que me quería". Además de hablar de su madre y de cómo es su relación con sus seis hermanos.