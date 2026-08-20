La hermana de 'El Baba' pide protección tras el asesinato de su madre y su hermana embarazada de ocho meses: "Van a por mí"

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El pasado domingo un sangriento tiroteo en Isla Cristina (Huelva) acabó con la vida de dos mujeres y un menor. El motivo del crimen fue una venganza entre dos clanes familiares que llevan en guerra desde hace casi dos años, cuando 'El Baba', de la familia Salazar, mató a su cuñado, de los Moriña. En directo en 'En boca de todos' hablamos con Yasmina, hermana de 'El Baba'.

Tras el asesinato de su madre y su hermana embarazada de ocho meses en el tiroteo y el de su padre hace un año, Yasmina rompe su silencio en nuestro programa. La mujer, que sobrevivió a cinco disparos, asegura temer por su vida, ya que tiene claro que ella es la siguiente: "La próxima soy yo. Van a por mí. Tienen que acabar con toda la familia para que mi hermano se mate en la cárcel y ya no tenga a nadie".

Según Yasmina, Luis Moriña sería el culpable de todo: "Ya llevan cinco muertes. Nosotros no tenemos nada que ver con el narcotráfico. Nunca hemos vendido drogas, los traficantes y los malos son ellos". Sobre el crimen que cometió su hermano asegura: "Mató a su cuñado en defensa propia".

Yasmina pide ayuda por miedo a represalias: "Necesito protección"

Atemorizada porque ella y sus hijos sean los siguientes, Yasmina pide ayuda: "Necesito protección porque aquí no hay justicia. Lo único que pido es que me ayuden y hagan justicia". También, cuenta que el menor que murió en el tiroteo fue un error, ya que realmente iban a por el hijo de su hermana: "Tenían unos rasgos muy parecidos".

Asimismo, Yasmina cuenta cómo recibió su hermano la noticia del asesinato de su familiares: "Por los psicólogos, se lo cuentan a su manera. Allí está. ¿Qué va a hacer desde la cárcel". Además, Yasmina explica que lo único que quiere es que el asesino entre en la cárcel: "Nosotros no somos asesinos", sentencia.