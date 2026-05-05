Inma, la madre de Leticia, impotente ante la justicia: “¿Por qué no se puede cambiar la ley?”

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El 3 de mayo de 2018, Leticia sale a caminar como cada día por Tábara (Zamora), pero ese día sería diferente, se encuentra con Diego, un menor de 16 años que la viola, la mata a pedradas y esconde su cuerpo tirándolo por un barranco… Ocho años después, este asesino y violador está en libertad sin antecedentes, y toda la vida por delante.

Leticia Santos, reportera de ‘En boca de todos’, se ha desplazado a Tábara (Zamora) para hablar con Inma, la madre de Leticia, la joven violada y asesinada por un menor de 16 años que tras cometer el brutal crimen, hoy tiene 24 años y acaba de salir en libertad sin cargos. Diego, el asesino de Leticia, estuvo 2 años en un centro de menores y posteriormente ingresó en una prisión del País Vasco en la que tenía familiares y según los informes no ha mostrado ningún tipo de arrepentimiento ni reinserción. No ha participado en ningún tipo de actividad, no ha ido al psicólogo…

“Siento un vacío enorme porque esto ya no lo puedes rellenar con nada… Una rabia y una impotencia enorme porque no se cambian las leyes ni se cambia nada, pero seguimos luchando para que no les pase a otras víctimas…”, ha explicado llena de impotencia Inma, la madre de Leticia.

“Vida por vida, es impensable, no, aquí en España… Le perdonaría la vida, pero estaría en rejas toda la vida… O que salga con 70, mi hija va a estar en la oscuridad eterna, que él también esté en la oscuridad”, ha explicado de forma muy sincera una madre que perdió la luz de su vida el pasado 3 de mayo de 2018 y que siente que la justicia se ha olvidado de ellos.

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