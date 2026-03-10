El alcalde socialista reacciona en exclusiva a su expulsión del PSOE y los insultos de Diana Morán, portavoz del PSOE valenciano

En vídeo: Un concejal del PSOE de Aranjuez lanza un vaso de café al portavoz de VOX

Compartir







Toni González, alcalde socialista de Almussafe (Valencia) ha hablado por primera vez en exclusiva en ‘En boca de todos’ tras ser denunciado por un posible acoso sexual, haber sido expulsado del PSOE y tachado de “putero” y “acosador” por la portavoz valenciana Diana Morán.

Con un montón de documentos que según su versión prueban su inocencia y asegurando que se ha enterado, tanto de su acusación como de su expulsión del partido, por los medios de comunicación, González ha explicado cómo sucedió la secuencia en la que la víctima asegura que le tocó los pechos y de dónde considera que viene la acusación por acoso.

Con un documento en el que hasta 5 testigos firman estar de acuerdo con su versión de los hechos. Ha explicado que la supuesta víctima de acoso se presentó delante de él y otras cinco personas en una cafetería, les comunicó que estaba recuperada de una intervención de aumento de pecho, se levantó la camiseta, les mostró el pecho y les ofrece la posibilidad de tocarlo: “¿Queréis tocarlas?”. Algo que asegura que nadie hizo: “Nadie le tocó los pechos, nos quedamos todos helados. Se río, se tomó el café con nosotros y se fue”.

Respecto al origen de la denuncia de acoso, González asegura que es algo que supuestamente sucedió hace años: “Es circunscrito al año 2017 y 2018", y hace referencia a unas frases que supuestamente le dijo en su despacho en momentos en los que estaban solos y que salió a la luz en relación a otros casos de acoso: “Nada, nada, estamos hablando del año 17 y 18, y cuando sale el caso de Salazar es cuando decide denunciar, ocho años después”.

¿Por qué Diana Morán le llama "putero"?

Ante las acusaciones de la líder del partido en Valencia, Diana Morán y su decisión de expulsarle del PSOE, el alcalde ha sido muy claro: “Porque le da la gana y yo he anunciado que le voy a presentar una querella”. Le parece que se le ha declarado culpable sin seguir los procedimientos del partido y de forma injusta: “Todos los hombres de la Comunidad Valencia, ante Diana Morán, somos culpables porque no he tenido derecho a la presunción de inocencia”.

Volviendo a la acusación por acoso, Toni González ha explicado que detrás existe un conflicto laboral en el que la denunciante denunció una cuestión salarial y posteriormente perdió un proceso laboral en el que mediante una inspección solicitaba pasar del convenio de limpieza al convenio del metal sin éxito.

El alcalde de Almussafe en Valencia asegura que seguirá defendiendo su inocencia, que piensa agotar su candidatura y que su intención es formar un nuevo partido.