Código 10 19 ENE 2026 - 14:25h.

A partir de las 23:00 de este lunes, Cuatro emitirá un especial sobre el choque de trenes mortal

La reflexión de Nacho Abad tras el accidente de tren en Adamuz: "Es una idea que se me pasa por la cabeza"

Nacho Abad ha aprovechado los últimos minutos del programa ‘En boca de todos’ para anunciar que, debido a la importancia de la tragedia que ha sacudido Adamuz, en Córdoba, la parrilla de Cuatro se adapta a los acontecimientos y emitirá un especial de ‘Código 10’.

“Creo que lo sucedido merece un análisis y esperemos que la rueda de prensa de Pedro Sánchez y Óscar Puente empiecen a dar respuestas. Tenemos personas indignadas buscando a familiares y las familias necesitan respuesta”, apuntaba el presentador.

“Esta noche hay un ‘Código 10’ en el que les vamos a contar todo lo acontecido a lo largo del día, a partir de las 23:00 de la noche en Cuatro, en el compromiso con la información que tenemos en Cuatro”, apuntaba el presentador.