Logo de cuatrocuatro
Logo de En boca de todosEn boca de todos
Promos
Accidente de tren en Adamuz

'Código 10' emite un especial sobre la tragedia de Adamuz, esta noche a partir de las 23:00 en Cuatro

'Código 10' emite un especial sobre la tragedia de Adamuz
Nacho Abad anuncia un especial de 'Código 10'. Mediaset España
Compartir

Nacho Abad ha aprovechado los últimos minutos del programa ‘En boca de todos’ para anunciar que, debido a la importancia de la tragedia que ha sacudido Adamuz, en Córdoba, la parrilla de Cuatro se adapta a los acontecimientos y emitirá un especial de ‘Código 10’.

“Creo que lo sucedido merece un análisis y esperemos que la rueda de prensa de Pedro Sánchez y Óscar Puente empiecen a dar respuestas. Tenemos personas indignadas buscando a familiares y las familias necesitan respuesta”, apuntaba el presentador.

“Esta noche hay un ‘Código 10’ en el que les vamos a contar todo lo acontecido a lo largo del día, a partir de las 23:00 de la noche en Cuatro, en el compromiso con la información que tenemos en Cuatro”, apuntaba el presentador.

Temas