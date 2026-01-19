Accidente de tren en Adamuz
'Código 10' emite un especial sobre la tragedia de Adamuz, esta noche a partir de las 23:00 en Cuatro
A partir de las 23:00 de este lunes, Cuatro emitirá un especial sobre el choque de trenes mortal
La reflexión de Nacho Abad tras el accidente de tren en Adamuz: "Es una idea que se me pasa por la cabeza"
Nacho Abad ha aprovechado los últimos minutos del programa ‘En boca de todos’ para anunciar que, debido a la importancia de la tragedia que ha sacudido Adamuz, en Córdoba, la parrilla de Cuatro se adapta a los acontecimientos y emitirá un especial de ‘Código 10’.
“Creo que lo sucedido merece un análisis y esperemos que la rueda de prensa de Pedro Sánchez y Óscar Puente empiecen a dar respuestas. Tenemos personas indignadas buscando a familiares y las familias necesitan respuesta”, apuntaba el presentador.
“Esta noche hay un ‘Código 10’ en el que les vamos a contar todo lo acontecido a lo largo del día, a partir de las 23:00 de la noche en Cuatro, en el compromiso con la información que tenemos en Cuatro”, apuntaba el presentador.