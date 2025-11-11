Josefina se ha convertido en un símbolo antiokupación tras recuperar su vivienda: “Veía sábanas en mi ventana y yo vivía en el trastero”

Guillem, el influencer ‘Cazacarteristas’ de Barcelona: “No soy Batman, intento que la gente pueda ir tranquila a trabajar”

Compartir







Tras tres años de lucha, lágrimas y peleas, Josefina ha recuperado su casa en Vitoria y ahora se ha convertido en un referente antiokupación en su ciudad. Josefina ha visitado el plató de ‘En boca de todos’ para reivindicar su lucha y contarnos que ahora su okupa la ha denunciado por derechos de imagen.

Josefina se ha convertido en la nueva referente antiokupación en España. Es toda una heroína que ha peleado por recuperar su vivienda. El calvario de Josefina comenzó hace tres años cuando se marchó de vacaciones y una amiga le okupó la casa. Acudió a nuestro programa para pedir ayuda porque su vida se convirtió en un infierno: peleas, llantos y una lucha de más de mil días que terminaron con la protagonista durmiendo en un su tratero: “Veía sábanas en mi ventana y yo vivía en el trastero”.

En el plató ha recordado que Josefina dejó a su amiga que durmiera en su casa unos días mientras ella se iba de vacaciones y este decidió robarle, alquilar su habitación y okupar su casa, dejándola a ella en la calle. Josefina es ahora un símbolo antiokupa tras su lucha y se ha encontrado con la denuncia de su okupa por haberla publicado en TikTok: “Ese día ya me había pegado y grabé la defensa”.

“Yo le digo al Gobierno que todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda, pero que hagan viviendas sociales porque el delincuente cada día es más rico porque alquilan habitaciones, cobran en B y el propietario cada día es más pobre porque una vivienda trae gastos y más si tienes que pagar los que tú no generas…”, ha asegurado Josefina respecto a la inminente renovación del Derecho de vulnerabilidad.

Josefina recuperó su vivienda hace unas semanas

Recordemos que el pasado 22 de octubre fue la fecha en la que Josefina recuperó su casa tras tres años de lucha y sufrimiento. Un periodo que ella considera que le ha restado al menos 10 años de vida: “Conseguí un hornillo al final, he estado un año a bocadillos y fruta”.

PUEDE INTERESARTE Vecinos contra okupas: un barrio de Barcelona consigue desalojar a los okupas de un edificio tras enfrentarse a ellos

"Nacho, ¡tengo las llaves de mi casa! la justicia tarda, pero llega. Además, tengo un buen abogado que me cogió de la mano y nunca me soltó", decía Josefina, a gritos y con una sonrisa de oreja a oreja, tras haber recuperar las llaves de su casa okupada hace tan solo unas semanas.