Alberto Samperio 11 SEP 2025 - 14:37h.

Pilar y su hija tendrán que abandonar su casa el próximo 26 de septiembre por culpa de su exmarido

¡Tensión en directo! Una okupa pierde los papeles con un equipo de 'En boca de todos': "Ha llegado a agredirnos"

Compartir







Una madre y una hija viven con miedo porque están a punto de ser desahuciadas por la expareja que supuestamente le habría maltratado. La situación de Pilar, la madre, es muy complicada, ya que el 26 de septiembre va a tener que dejar la casa situada en un municipio de Málaga que habría pagado con su dinero.

El exmarido tiene la ventaja de que la vivienda está a nombre de él y Pilar se ha quedado arruinada porque tuvo que pagar en su día 80.000 euros con los ahorros que tenía. La expareja le hace la vida imposible y le envía mensajes con todo tipo con amenazas muy graves.

Los audios con las amenazas

"Como intentes quitármela, te voy a quitar yo a ti lo que más quieres", escuchaba Pilar en un audio. La madre se encuentra atónita ante las continuas amenazas que recibe y le ha pedido el divorcio en innumerables ocasiones a su ex. Finalmente pudo separarse de él, pero el calvario sigue con un procedimiento judicial abierto.

En otro de los mensajes, las amenazas aumentan: "Tú no estás bien. ¿Sabes dónde vas a acabar, no? ¡Anda ya! Te vas a la mierda tú y tu hija. A mí ya no me engañas". El exmarido le ha recalcado muchas veces a Pilar que la casa le pertenece: "Ahora es mía también".

Nacho Abad le ha preguntado a Pilar por su situación y la madre se ha derrumbado en directo comunicando también que el exmarido habría hecho fotos íntimas a ella y a su hija: "Ya no es el dinero, es la persona. El enamorarte y te traiciona. Luego ve a tu hija con deseos sexuales, es muy duro".