Miguel Barroso 11 SEP 2025 - 14:18h.

¿Volverá a participar en la primera línea política próximamente con su nueva idea?: el exdiputado de VOX se pronuncia

Samuel Vázquez, portavoz de Vox, hace estallar a los colaboradores al hablar de los inmigrantes: "De la democracia sé más que ustedes"

Compartir







El político Iván Espinosa de los Monteros abandonó VOX en el año 2023 por "motivos personales". Justo inmediatamente después de los malos resultados de su partido en las elecciones donde se dejaron 19 escaños. Desde ese momento, poco habíamos conocido del exdiputado, hasta que un nuevo proyecto que se trae entre manos, ha generado mucho interés. Por este motivo, Nacho Abad invitaba al político a acudir a 'En boca de todos'.

Espinosa de los Monteros se sentaba en el plató del programa y comenzaba desvelando qué es su nuevo proyecto llamado 'Atenea' y si está relacionado con la política: "Voy a lanzar un centro de pensamiento donde yo creo que se van a desarrollar buenas ideas para España y que va a atraer a gente con mucho talento".

El exdiputado de VOX aclara también, que con este proyecto, quiere conseguir tener un debate fuera del ámbito de los partidos políticos porque a su juicio tienen una visión a corto plazo: "España necesita ideas más a medio plazo", apuntaba.

Los motivos por los que dejó VOX y lo que piensa del actual partido: "Le tengo cariño"

Después de unos minutos de entrevista, Nacho Abad, aprovechaba la visita de Iván Espinosa de los Monteros para preguntarle por los motivos que propiciaron su salida de VOX. El político afirmaba, que ya dio las explicaciones oportunas en su momento y recalcaba la gran labor de su expartido: "VOX ha contribuído a mejorar muchas cosas. Había algunos debates que se habían cerrado y que era necesario para España que se abrieran".

Por último, respecto al estado del actual partido, indica que VOX está consolidado y que tiene su función y su público: "Le tengo mucho cariño y su evolución hay en cosas en las que estoy de acuerdo y en otras no", apuntaba.

La preocupación del exdiputado por España: "Estamos en un momento muy difícil"

Sin nombrar directamente a ningún partido político, el exdiputado de VOX, si ha querido admitir que España vive un momento complicado, pero que tiene un gran potencial: "España es un gran país, pero estamos en un momento muy difícil".

Pese a comentar esto, el político si ha querido detallar todas las cualidades que tiene España para salir adelante: "Tenemos a grandes profesionales, trabajadores de todo tipo, talento artístico y con mucha capacidad para adaptarse a los cambios que vienen de orden tecnológico, económico o político, pero que no veo que interesen a los partidos", señalaba Espinosa de los Monteros.