La IA se coloca como una herramienta más en el mundo laboral y su aprendizaje en clase se vuelve imprescindible

Boom de los grados de Inteligencia Artificial en las universidades de Andalucía: ofrecen 80 titulaciones

Compartir







SevillaEste curso el uso de la inteligencia artificial irrumpe en la vuelta al cole a pesar de los límites propuestos por varias comunidades al uso de pantallas. La IA se establece cada vez más como una herramienta e incorporarla en los currículums se vuelve necesario. Fuera de las aulas, además, alumnos y profesores le dan uso de forma habitual, informa en el vídeo Marta Álvarez.

Las universidades van un paso más allá y el boom en los grados especializados en IA es evidente. Inés Davila es de las primeras alumnas de Sevilla en cursar un grado en Informática e Inteligencia Artificial, titulación pionera en España. Entre los motivos del auge, la importancia que están cobrando estos softwares en todos los campos. "Va a tener una gran influencia en todo el mundo y va a haber un montón de trabajo, así que tener salida siempre es una gran opción", apunta la joven.

PUEDE INTERESARTE La inteligencia artificial, nueva aliada de los radiólogos en la detección precoz del cáncer de mama

Cada vez más grados en IA acorde a la demanda de estudiantes y empresas

Cada vez son más los estudiantes que saben que en esta tecnología está el futuro. "Es una herramienta más y vamos a tener que aprender a convivir con ella", asegura otro universitario. Y de la mano con la demanda de estos jóvenes pero también la de muchas empresas, las universidades andaluzas apuestan por la IA: ya ofrecen más de 80 titulaciones.

Detrás están los grandes y rápidos avances en las habilidades de esta inteligencia artificial. Lo explica María del Carmen Romero, directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la US: "Ha tenido un recorrido en estos últimos años bastante profundo gracias a las nuevas metodologías que los propios investigadores han ido descubriendo y que han dado lugar a estas herramientas que tenemos".

Su uso es casi generalizado, así que mejor hacerlo correctamente

Una herramienta que se ha colado en las aulas y que supone un reto. Por eso, ante la más que segura posibilidad de un uso generalizado desde el desconocimiento, mejor conocer del todo sus capacidades y cómo sacar lo mejor de ella a la vez que detectamos sus límites y sus errores. "Utilizar esa herramienta de una manera no tanto en la sombra, sino que forme parte de las metodologías", resume Romero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Son muchos los profesores que la integran en sus lecciones. "Desde crear las presentaciones para las clases hasta hacer esquemas, también lo uso incluso para idear preguntas tipo test", afirma Rocío González, directora del Departamento de Matemática Aplicada. Pero si los maestros han entrado de lleno en ese mundo, más aún su alumnado.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Casi el 90% de los universitarios la usa habitualmente: "Chat GPT, Gemini... alguna de esas para hacer algún trabajo siempre viene bien", comenta un joven. Pero no tiene por qué tratarse de hacer trampa, la IA es un método que facilita labores tediosas y que ha llegado para quedarse: el 20% de las empresas ya la utilizan y buscan trabajadores cualificados que sepan manejarla correctamente.