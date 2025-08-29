Fin de las vacaciones y vuelta a la normalidad: comienza la Operación Retorno del verano

La DGT establece medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico para la Operación Retorno del verano

Aena prevé más de 21.300 vuelos durante este fin de semana y Renfe añade plazas de AVE y Larga Distancia

Compartir







Se terminaron las vacaciones para muchos españoles y eso conlleva, tras el descanso, una dura vuelta a la normalidad. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha comenzado este viernes, 29 de agosto, la Operación Retorno del verano, en la que se esperan cinco millones de desplazamientos por carretera hasta la medianoche de este domingo, 31 de agosto. Informan en el vídeo Ana García Quesada, Sara Baos y Claudia Raymat.

Además, durante estos próximos días también está previsto que siga produciéndose una importante afluencia de vehículos en los principales ejes y pasos fronterizos por el regreso hacia países europeos de residencia habitual.

Para dar cobertura a dicho dispositivo y hacer que todos los movimientos previstos sean seguros, Tráfico ha establecido medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico, como de sus medios técnicos.

Con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se instalan carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecen itinerarios alternativos.

PUEDE INTERESARTE El truco del equipaje combinado si viajas en pareja o grupo: más espacio sin pagar extra

Asimismo, se paralizan las obras en las carreteras, se limita la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringe la circulación de vehículos que transportan mercancías peligrosas, transportes especiales, así como la circulación de camiones de mercancías en general, en ciertos tramos de carreteras, fechas y horas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Los aeropuertos prevén 21.327 vuelos este fin de semana

Los aeropuertos de la red de Aena tienen programados 21.327 vuelos entre este viernes 29 de agosto y el domingo 1 de septiembre, coincidiendo con la Operación Retorno de vacaciones de agosto, lo que supone un 0,3% más que en las mismas fechas de 2024, cuando se registraron 21.269 movimientos.

El aeródromo Adolfo Suárez Madrid-Barajas concentra el mayor volumen de operaciones, con 3.497 vuelos previstos, un ligero incremento respecto a los 3.455 del pasado año. El día de mayor movimiento es este viernes, con un total de 1.203 vuelos.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Le sigue por número de operación el aeropuerto catalán de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 3.141 vuelos programados, frente a los 3.042 de 2024; y el aeropuerto de Palma de Mallorca, que alcanza 3.071 operaciones, en este caso ligeramente por debajo de las 3.113 del ejercicio anterior.

Renfe añade 12.240 plazas en sus trenes AVE y Larga Distancia

Renfe ha incrementado con 12.240 plazas de refuerzo su oferta habitual de los servicios de Alta Velocidad, Larga Distancia y AVE Internacional con origen o destino Cataluña con motivo de la vuelta de las vacaciones de agosto.

De este modo, el operador ha puesto a la venta 72.884 plazas para viajar desde o hacia Cataluña entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre, según ha informado este viernes a través de un comunicado.

Desde el lunes 30 de junio y hasta el lunes 15 de septiembre, Renfe habrá ofrecido más de 22,5 millones de plazas entre todos sus trenes para viajar en estos meses de época estival por el país.