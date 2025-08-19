El truco del equipaje combinado si viajas en pareja o grupo: más espacio sin pagar extra

En algunas aerolíneas existe la posibilidad de repartir el peso total permitido para el equipaje entre todos los viajeros

Ocho trucos para evitar la pérdida de tu equipaje en el aeropuerto

Compartir







Las aerolíneas han encontrado en el cobro del equipaje un lucrativo negocio, especialmente en los vuelos low-cost, donde cada maleta adicional puede encarecer significativamente el coste del billete, e incluso están peleando para cobrar por el equipaje de mano. Es aquí donde conocer ciertos trucos y prácticas conceden cierta ventaja, siendo el caso del "equipaje combinado", que está ayudando a muchos viajeros que viajan en pareja o en grupos a sacar el máximo partido de sus franquicias de equipaje sin incurrir en pagos adicionales.

El concepto se basa en una interpretación estratégica de las políticas de equipaje de las aerolíneas. Según detallan compañías como Iberia o American Airlines, siempre que los pasajeros viajen juntos en una única reserva, existe la posibilidad de repartir el peso total permitido entre todos los viajeros, aprovechando al máximo cada kilogramo disponible.

Equipaje combinado: el truco para ganar espacio al viajar en pareja o grupo

La clave, por lo tanto, está en la planificación. Por ejemplo, si dos pasajeros vuelan juntos con Iberia, cada uno tendría permitido facturar una maleta de hasta 23 kg. La suma total es, por tanto, 46 kg. El equipaje combinado permite distribuir este peso libremente, posibilitando que uno facture una maleta más ligera y el otro una más pesada, siempre que ninguna sobrepase el límite individual, que habitualmente está fijado en 32 kg por motivos de seguridad a la hora de manipular cada uno de los bultos del equipaje. Este matiz es importante, pues una maleta que exceda los 32 kg no sería admitida, incluso aunque estuviéramos pagando por el exceso de peso.

No obstante, esta estrategia no aplica por igual en todas las compañías aéreas. British Airways especifica claramente en sus condiciones generales que no permite combinar equipajes, manteniendo límites estrictos por pasajero. Por su parte, Ryanair y otras aerolíneas low-cost tienen normas especialmente restrictivas, cobrando tarifas elevadas ante cualquier desviación mínima en peso o dimensiones. Es más, recientemente se ha sabido que Ryanair incluso incentiva económicamente a sus empleados para detectar incumplimientos en las dimensiones de los equipajes de mano, circunstancia que supone la imposición de penalizaciones que alcanzan los 75 euros.

Por ello, antes de aplicar el truco del equipaje combinado es imprescindible consultar las políticas específicas de cada aerolínea, y preferentemente realizar la reserva en una única referencia de vuelo, lo que facilita enormemente aprovechar la franquicia combinada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Además, anticiparse para realizar este tipo de gestiones antes del momento en que nos personamos en el aeropuerto para coger el vuelo puede significar ahorros importantes. Por ejemplo, tanto en British Airways, como en Iberia, se da el caso de que pagar previamente el exceso de equipaje a través de sus plataformas digitales es notablemente más económico que hacerlo directamente en el aeropuerto. Esta planificación previa es crucial para evitar sorpresas desagradables cuando llega el momento de hacer el embarque.

Desde un punto de vista legal, el equipaje combinado está contemplado como una práctica legítima siempre y cuando respete los términos claramente establecidos por las aerolíneas. El Ministerio de Consumo de España ha intensificado recientemente la vigilancia sobre posibles prácticas abusivas en los cobros por equipaje de mano, imponiendo multas a compañías aéreas que intentan aplicar tarifas ilegales o poco transparentes. Sin embargo, la protección del consumidor final no es precisamente ejemplar, y estamos expuestos a los deseos de las compañías, por mucho que después se les multe por ello.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Finalmente, más allá del ahorro económico evidente, el equipaje combinado aporta una mayor flexibilidad logística, especialmente útil para viajes largos, en los que la optimización del equipaje puede suponer una auténtica diferencia entre una experiencia confortable y una aventura llena de inconvenientes.