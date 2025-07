Agentes de la Ertzaintza que habían denunciado a un hombre por una pintada se ven cercados en una comisaría de Azpeitia

Una patrulla de la Ertzaintza multa a un joven por hacer una pintada en un contenedor y media hora más tarde en la comisaría más cercana, en Azpeitia, se producía una revuelta multitudinaria con graves agresiones a los agentes tras asaltar la delegación de policía.

Julio González, vicepresidente de la Asociación Sindical Euspel, entraba en 'En boca de todos' para explicar todos los detalles de lo sucedido. "Esta persona escribió "bastardo" en un contenedor, se identificó y se denunció a este individuo. Minutos más tarde, un grupo muy numeroso de personas intentan entrar por la fuerza en la comisaría de estos agentes, entre amenazas y empujones", señalaba.

Los agentes, obligados a pedir refuerzos ante los numerosos asaltantes

Al ver lo que ocurre, Julio indica que los compañeros se tienen que encerrar en la comisaría y tienen que pedir apoyo a más patrullas de la Ertzaintza: "En un primer momento llegan unos cuantos y al ver las dimensiones de la gente que estaba fuera y que intentaba entrar en la comisaría para agredir a los agentes, tuvieron que pedir más refuerzos", detallaba el vicepresidente de Euspel.

Tras este relato, Nacho Abad comentaba si este tipo de acciones son algo normal en la zona y cuánta gente había intentando acceder a la comisaría, el invitado respondía: "Había más de 40 personas intentando agredir a los agentes".

Ante estas declaraciones, el presentador del programa hacía una reflexión que compartía con los telespectadores: "Este es el nuevo paradigma de lo que queremos como sociedad. Una ciudad sin policías en el que cada persona pueda hacer lo que quiera y no pase nada. Me parece una falta de respeto a la convivencia y las normas".

Julio González recalcaba la manifestación que se ha producido en el municipio criticando la actuación policial y que no se investiguen los hechos, con el apoyo de la alcaldesa. "¿De qué partido es? que seguro que no me va a sorprender" afirmaba Abad y Julio respondía: "Es de Bildu".

Para finalizar, Nacho Abad anunciaba que según sus fuentes había 40 personas dentro y 200 en los alrededores de la comisaría.