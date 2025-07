Paloma Tejero, alcaldesa de la localidad, ha explicado que no hay hueco para aceptar esta medida y que no quieren generar miedo en su ciudad

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, ha sido meridianamente clara con su postura a la medida de ampliar el centro de acogida de inmigrantes ucranianos para el ingreso de hasta 400 menores no acompañados. Durante el pleno del Ayuntamiento, la alcaldesa ha expresado su rechazo hacia esta propuesta del Gobierno central: “Nos oponemos a la política migratoria descontrolada y que está generando inseguridad a nuestros vecinos”.

Paloma Tejero ha hablado en ‘En boca de todos’ acerca de este tema: “Pozuelo es una ciudad solidaria, pero el centro no está diseñado para acoger a esos menores”, comenzaba. Nacho Abad le ha preguntado por terrenos para construir un nuevo centro de acogida, a lo que la alcaldesa ha respondido que se pueden construir en “terrenos de otras partes de España” y no “siempre en Madrid”.

“Por su desconcierto, por su falta de criterio y de coherencia y por su política de efecto llamada”, afirmaba la alcaldesa sobre las políticas migratorias del Gobierno socialista y arremetía contra ellos: “Tenemos que ser los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas los que paguemos esa falta de previsión”.

“Hay que decir basta. Exigimos respeto”

Además, Paloma Tejero ha continuado exponiendo su postura ante la posibilidad de acoger a 400 menores no acompañados en un centro de la localidad madrileña: “Decimos que no a las medidas del Partido Socialista. No es racismo, es sentido común”.

La alcaldesa se ha negado a acoger personas que son consecuencia de “la nefasta gestión del ministro de turno”. Asimismo, terminaba reforzando su idea de negativa: “Hay que decir basta ya. No vamos a consentir que nos llenen el municipio. Exigimos respeto”, afirmaba.