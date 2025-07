Miguel Barroso 18 JUL 2025 - 12:15h.

Una menor ha sido quemada viva por su pareja y tiene el 95% de su cuerpo afectado: hablamos con sus amigas

Un joven de 20 años prendió fuego presuntamente a su pareja, una menor de 17 años. Al parecer todo se origina tras una discusión, el joven lanza líquido inflamable a la chica y la prende fuego. El cuerpo de ella comienza a arder por completo, pero ella consigue salir como puede a buscar auxilio mientras grita "ha sido él".

La víctima se encuentra ingresada en el hospital con el 95% de su cuerpo quemado y el joven de 20 años también tuvo que ser atendido intoxicado por inhalación de humo. 'En boca de todos' ha conseguido, en exclusiva, hablar con varias amigas de la menor, que nos cuentan su delicado estado de salud, cómo era su vida y qué tipo de relación tenía con este joven.

¿Cómo era la vida de la menor de 17 años tutelada por el Gobierno de Canarias?

Una de ellas nos confirma que esta menor, tutelada por el Gobierno de Canarias, se escapaba de manera habitual: "Se fugaba y a veces volvía al centro, sobre todo cuando no tenía donde quedarse a pasar la noche. Le gustaban mucho los marroquíes y por eso se fue con él".

Respecto a su delicado estado de salud, la amiga admite que su estado es crítico: "En el traslado de El Negrín a Sevilla sufrió un paro cardíaco. Cuando llegó a Sevilla abrió los ojos y cayó en coma".

Lo que dice que ocurrió el agresor

Por otro lado, otra de las amigas daba más detalles del suceso y lo que dice el agresor de 20 años: "Él dice que quemó el colchón y no a ella, pero yo no me lo creo, yo creo que la quemó. Se conocieron ese día y ella estaba ahí porque no tenía donde quedarse", señalaba.

Para finalizar, sus amigas aseguran que era una chica muy noble y que siempre estaba pendiente por si necesitabas algo para ayudar.