El vídeo del alcalde de Ourense para demostrar que las Termas do Muiño no son peligrosas: sin camiseta y bañándose con una concejala

Las imágenes del alcalde de Ourense bañándose con su concejala de festejos en unas termas pese a que la Xunta advierte que son inadecuadas para su uso, revolucionaban las redes sociales. La actitud del edil y el silencio de la concejala eran criticados y señalados. Sin embargo, Noa Rouco, concejala de festejos, turismo y termalismo, rompe su silencio y se defiende en 'En boca de todos'.

En el vídeo publicado por Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, él y la concejala aparecían en bañador y mientras él hablaba todo el tiempo, ella permanecía callada, estática y sin pronunciar ni una palabra. El edil entró en nuestro programa y lejos de aceptar las críticas advertía que a sus listas dijo que solo "van a llevar chicas guapas" y Nacho Abad comentaba: "Eso me ha sonado machista".

Noa Rouco aclara por qué no habla en el vídeo en bañador con el alcalde de Ourense

La concejala de termalismo rompe su silencio y conectaba con el programa para aclarar esta polémica suscitada. Sobre los comentarios que la catalogaban como "una mujer objeto", Noa Rouco indica que la gente está muy confundida: "Soy la concejala de esa área y debía de estar presente", apuntaba. Para la política de Ourense, el vídeo era simplemente para explicar algo sencillo en 30 segundos y el gesto de meterse en una terma para que la gente viera que no pasaba nada.

Tras estas declaraciones, Bárbara Royo señalaba, que una concejala debe de hablar y más cuando el tema a tratar tiene que ver con su concejalía: "No entiendo que prefiera callarse en vez de hablar de todas las consignas políticas que usted estime, luego no nos podemos quejar y que digan que prefieren a las mujeres calladas".

Después de varias interrupciones y estos comentarios, que molestaban a Noa Rouco y afirmaba: "No me estáis dejando hablar hoy vosotros a mí, en el vídeo si me dejaban hablar, pero la persona que decidió no hablar fue yo, a mí nadie me prefiere calladita, soy yo la que decido dónde y cuándo".