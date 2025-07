El seísmo, de magnitud 5,5 en la escala de Richter, también se sintió en las costas de Alicante, Almería y Granada

Un terremoto de 5,5 registrado frente al Cabo de Palos, Murcia, sorprende a los vecinos de las provincias cercanas

'En boca de todos' arrancaba este lunes con un suceso muy poco habitual en España, un seísmo de magnitud 5,5 era registrado durante esta madrugada frente a las costas de Cabo de Palos, Murcia, a tan solo 2 kilómetros de profundidad. El programa conectaba con el meteorólogo Luismi Pérez para conocer todos los detalles de este gran temblor y también hemos podido hablar con una testigo del seísmo.

El experto en meteorología explicaba que el terremoto se ha producido a unos 70 kilómetros al sur del Cabo de Palos, entre la Región de Murcia y Almería: "Ha sido un seísmo que se ha notado bastante aunque no ha producido daños personales", apuntaba. Además, señalaba, que hacía varios meses que no se producía un temblor en esta zona de estas características aunque recordaba: "Es de las más sísmicas de Europa".

En referencia al alcance de este seísmo, Luismi Pérez indicaba, que se ha llegado a notar en provincias más lejanas como Granada, Jaén y Málaga. Así mismo, el meteorólogo anunciaba, que hace tan solo unos minutos, se ha producido otro seísmo con mucha menos fuerza (2,1 grados) en la zona del Pirineo de Cataluña.

Mar Alonso, vecina de Almería: "Nos hemos llevado un susto muy grande"

El programa conectaba con una vecina de Carboneras, Almería, donde se ha podido sentir el seísmo de 5,5 con epicentro frente a las costas del Cabo de Palos. "Hemos notado el terremoto perfectamente, ruido, parecía que estábamos encima de un compresor", comenzaba señalando Mar Alonso.

Por otro lado, esta vecina relata, que en el momento del terremoto aún estaba en la cama: "Me he despertado y ha sido un susto muy grande porque no sabíamos qué era. Es cierto que no ha durado mucho, han sido como 10 segundos".