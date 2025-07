El jefe de la Audiencia Nacional habría filtrado secretos a Pedro Sánchez a través de Ábalos: "Van a absolver a Trapero"

Unos mensajes publicados por 'El Mundo' entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez demostrarían que dos meses antes de que se notificara el fallo, Pedro Sánchez ya sabía que la Audiencia Nacional iba a absolver al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Trapero.

En esta filtración, Ábalos enviaba al presidente una información confidencial que le había pasado el jefe de la Audiencia Nacional en esas fechas, José Ramón Navarro, que le indicaba de manera concreta: "En la segunda quincena de septiembre se notificará la sentencia absolviendo a Trapero, mientras tanto no puede hacerse público".

Joaquim Bosch asegura que este cruce de informaciones no es normal: "Entraría dentro de una mala praxis"

'Todo es mentira' repasaba esta nueva filtración que deja en una situación muy delicada al presidente y conectaba con Joaquim Bosch, sobre los problemas legales que podría ocasionar el haberse hecho público estos mensajes personales entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez.

El magistrado comenzaba subrayando, que este tipo de mensajes entre el jefe de la Audiencia Nacional y un ministro no entran dentro de la normalidad: "Esto entraría dentro de una mala praxis e incluso esta conducta podría ser delictiva. Desde luego, a mí no me consta que haya una práctica habitual dentro de los cargos gubernativos del Poder Judicial y menos con dirigentes del ámbito político".

Ante las palabras del abogado, Pablo González Baptista preguntaba sobre qué gravedad en términos jurídicos podría tener una filtración como esta. Joaquim Bosch señalaba que "no es descartable que estos hechos pudieran encajar en un delito de revelación de secretos". Sin embargo, además indicaba que sobre estos delitos el Código Penal no muestra un catálogo con todas las conductas que puedan incurrir en una revelación de secretos.

Por otro lado, el magistrado añadía, que el origen de esta información confidencial no está claro: "Lo que se traslada realmente en esos mensajes es un conocimiento real del hecho a partir del Tribunal que tenía que resolver esto o es un mero rumor", apuntaba.