Miguel Barroso 29 MAY 2025 - 13:18h.

Paloma y su infierno por las agresiones: el juez decreta que su hija se vea con el padre en un punto de encuentro

Paloma se divorció hace 14 meses de su presunto maltratador que la agredía y la amenazaba a diario. Con él, Paloma tuvo una hija de 2 años y no ve a su padre desde que tenía 6 meses. Ahora, un juez ha decretado que el padre tiene derecho a ver a la niña y todo tiene que suceder en un punto de encuentro.

El problema es que Paloma asegura que su hija llora cada vez que tiene que ver a su padre porque no le conoce, unido a que muchas veces ella misma tiene que acudir a este punto de encuentro con su presunto maltratador, porque no tiene a nadie que pueda ir por ella. ¿Cuánto durará el calvario de Paloma? ¿Cómo puede garantizar su seguridad?

El duro testimonio de Paloma

En primer lugar, Paloma asegura, que estos encuentros entre la niña y su padre deberían de retirarse: "No se ha tenido en cuenta el bienestar de la menor. Ella no conoce a su padre y en ningún momento se le ha hecho a él ningún estudio psicológico que diga que es apto para poder tener estas visitas".

Además, esta mujer confiesa, que su mayor preocupación es el objetivo de estas visitas: "Que la niña se acostumbre a estas visitas para que luego se la lleve fuera y pierda el control como lo hacía conmigo. Por él tiene pérdidas de control, le entra la ira por cualquier cosa", apuntaba.

Los audios con amenazas de muerte a Paloma por parte de su expareja: "¿Tú crees que la policía me va a parar?"

Hasta el programa, Paloma traía los violentos audios recogidos por ella misma que reflejaban a la perfección el infierno que ha vivido durante la relación con el padre de su hija.

"Que bajo a por el cuchillo y te corto la p*** cabeza y la estrello contra la p*** pared", le dice en unas grabaciones y le avisa que la policía no va a poder hacer nada: "¿Tu crees que la policía me va a parar? No voy a parar, te lo juro por mi hija, aunque la deje huérfana".