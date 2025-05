" Me voy a cargar todos los perros , voy a seguir poniendo veneno hasta que mueran todos los perros de alrededor. Lo siento mucho por los perros, pero están matando a mis animales. Voy a poner veneno todos los p**** días para que mueran todos los p**** perros", dice el naturalista en esas grabaciones.

"Él dice que lo dijo para que le dejase de molestar porque se cree que mato yo a los perros. Fuera encontré carcasas de animales en condiciones que parecían no muy raras y lo raro es eso, que nunca aparecían ese tipo de cosas", asegura a Nacho Abad y David Aleman. Al parecer, Chi vio " cuerpos en descomposición de perros y gatos " en su santuario.

En primer lugar, el amigo de Frank Cuesta comenzaba respondiendo a la duda de si su amigo es veterinario o no: "Él me ha dicho que tiene estudios de veterinaria, pero no tiene una clínica como tal ni ejerce pasando consulta". Sobre la noticia de otro medio de comunicación, negando que lo sea, Javier Oliveira asegura, "que esas informaciones se basan también en lo que cuentan de Fran en canales de Youtube".